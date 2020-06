Neuer Studiengang verbindet Technik und Humanwissenschaft

“Heizungen sind ein gutes Beispiel, weil Google mit dem Kauf des Anbieters “Nest” gerade in dieses Geschäft eingestiegen ist. Intelligente Systeme werden erkennen, wann die Nutzer daheim sind und sich nur dann einschalten”, so der “Human-Centered Computing”-Koordinator. Gerade ältere Menschen oder Personen mit körperlichen Einschränkungen könnten enorm von solchen smarten Heimsystemen profitieren, etwa wenn bei Stürzen automatisch Hilfe gerufen wird. “Die Autoindustrie verbaut auch verstärkt Sensoren, die den Fahrer unterstützen, etwa in Lenkrädern oder als Einschlaf-Warnsysteme. Für Menschen werden solche Dinge selbstverständlich werden, genau wie an Einparkhilfen”, so Kurschl.

Neben der steigenden Zahl der Sensoren im Umfeld der Menschen sollen in Zukunft auch sogenannte Wearables - etwa Fitness-Tracker oder Datenbrillen - immer größere Verbreitung finden. Dann tragen Menschen noch mehr Sensoren am Körper, als sie es mit ihren Smartphones schon heute tun. “Da der Mensch heute Teil eines ganzen Ökosystems von Geräten und Diensten ist, gibt er bereits sehr viele Informationen über sich preis”, sagt Werner Kurschl. “Am Ende ist es eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Sind die Geräte und Dienste nützlich, dann werden sie sich durchsetzen”, so der Studiengangskoordinator weiter.

Die Absolventen des neuen Studiums der FH Oberösterreich können auf Menschen zugeschnittene Systeme, die auf moderne Sensoren-Technologie zurückgreifen, auf verantwortliche Art entwickeln. “Wir sensibilisieren unsere Studierenden und vermitteln ihnen das nötige Know-how für die Entwicklung. Die Politik, die oft hinter der Technik herhinkt, ist hier ebenfalls gefordert dafür zu sorgen, dass etwa der Datenschutz gewährleistet bleibt”, erklärt Kurschl.