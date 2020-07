Neues Material kann nicht zerschnitten werden

Ein Material, dass man nicht zerschneiden kann, ist ein Traum für jeden, der in einer Großstadt ein Fahrrad besitzt und es auch behalten möchte. Schlösser könnten zukünftig aus Proteus gefertigt werden, einem Material, das sich nicht zerschneiden lässt, egal wie stark man versucht, es zu zersägen.

In einem Video demonstrieren die Forscher, dass weder ein Winkelschleifer, noch Bohrmaschinen oder ein Wasserstrahlschneider etwas gegen das neue Material ausrichten konnten. Währen der Winkelschneider in kurzer Zeit durch eine Panzerplatte aus Stahl schnitt, ging das Werkzeug beim Versuch, Proteus zu schneiden, kaputt. Das Material nimmt natürlich ebenfalls Schaden – aber nicht so schnell und so stark wie die angewandten Werkzeuge.