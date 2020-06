Nokia zeigt biegbares Handy mit flexiblem Screen

Komponenten

Laut Nokia war es relativ einfach die Software zur Biege-Steuerung zu machen. Neben zoomen und scrollen kann, je nach Anwendung, etwa im Musik-Player auch die Lautstärke geändert oder der nächste oder vorherige Track angewählt werden.

Die Schwierigkeit bei diesem Konzept, an dem Nokia seit mehreren Jahren arbeitet, ist die Hardware. Neben dem flexiblen Display muss auch eine Lösung für einen Akku gefunden werden - der Prototyp hing an der Steckdose. Laut einem Nokia-Mitarbeiter wäre ein biegbarer Akku in Zukunft denkbar oder ein Akku, dessen Zellen nicht fix zusammenhängen, sondern mit Kabeln miteinander verbunden sind.

Wann ein solches Gerät in Serienproduktion gehen könnte, wollte Nokia nicht verraten. Derzeit scheitere es vor allem an den Komponenten, da die Zulieferer die Komponenten nicht in ausreichender Stückzahl herstellen können. Die Produktion der Teile sei noch zu aufwändig und teuer.