Notebook lässt sich mit den Augen steuern

Der heute präsentierte Prototyp existiert in 20-facher Ausfertigung und ist zunächst als Konzeptstudie gedacht, um die Möglichkeiten von Eye-Tracking im Konsumenten-Bereich aufzuzeigen. "Die Technologie könnte aber problemlos in zwei bis drei Jahren im Massenmarkt umgesetzt werden", meint Tobii-Geschäftsführer Nicolas Pezzarossa im Gespräch mit der futurezone. Aus diesem Grund bietet Tobii die Eye-Tracking Platine auch anderen Herstellern an, die am Einbau der Technologie interessiert sind.

Auch für Brillenträger

Beim Hands-on der futurezone erweist sich das System als zuverlässig. Selbst Brillenträger können problemlos die angebotenen Steuerungselemente nutzen. Blickt man auf den unteren Bildschirmrand, wird von unten eine Zusatzleiste mit Programmen und Dokumenten aufgeklappt. Das anvisierte Dokument kann geöffnet werden, indem der Blick länger auf dieses verweilt. In Kombination mit einer einfachen Tastenkombination kann der Betrachter auch genau die Stelle herein- und herauszoomen, auf der sein Blick liegt. Wird keine Augenaktivität registriert, etwa weil der User sich nicht vor dem Computer befindet, geht das Gerät in Standby-Modus.

"Bei der Usability geht es - wie auch der Erfolg von Apples iPad zeigt - eindeutig in Richtung natürliche und intuitive Bedienbarkeit. Während dies mit den Touchscreens bei Tablets bereits umgesetzt ist, haben Notebooks diese Entwicklung bisher nicht mitgemacht", erklärt Pezzarossa. Eye Tracking sei eine interessante Möglichkeit einen Computer mit natürlichen Steuerungselementen auszustatten. Neben dem täglichen Workflow bietet sich die Technologie naturgemäß auch für den Einsatz bei 3D-Computerspielen an.