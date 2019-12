Österreichs stärkster Supercomputer eingeweiht

Ein Hauch Futurismus

Wer beim Begriff Supercomputer an schier endlose Reihen an Rechnerregalen eines Datenzentrums denkt, wird beim Anblick der Anlage nahe dem Arsenal in Wien überrascht sein. Ein metallischer Kasten inmitten eines fensterlosen Raumes reicht aus, um darin 37.920 Prozessorkerne unterzubringen. Durch einen Glasboden, der einen Einblick in die Wasserkühlung des Supercomputers gewährt, und eine schummrige Beleuchtung sieht das Ganze wenigstens etwas futuristisch aus. Der Vorgänger VSC-3, der im Raum nebenan steht, wirkt mit seinem Tiefkühltruhen-Look (voller Öl zur Kühlung) deutlich rustikaler.

Petaflop-Schallmauer

Mit seinem vierten Rechner (Nummer eins und Nummer zwei existieren übrigens nicht mehr) hat der VSC die Petaflop-Schallmauer durchbrochen. Bei Flops (Floating Point Operations per Second) handelt es sich um die Maßeinheit, mit der die Leistungsfähigkeit von Supercomputern verglichen wird. Mit 2,7 Petaflops (2,7 Millionen Milliarden Flops) nimmt sich die Wiener Anlage im Vergleich mit den 148,6 Petaflops des weltweiten Spitzenreiters "Summit" aus den USA eher mickrig aus, gegenüber dem VSC-3 bedeutet dies aber eine 4,5-Mal höhere Leistung. In der internationalen Supercomputing-Rangliste belegt der VSC-4 Platz 93.