TU Wien installiert leistungsfähigsten Computer

Mit dem „Vienna Scientific Cluster 4“ (VSC-4) steht Österreichs leistungsfähigster Computer vor der Inbetriebnahme. Mit 2,7 Petaflops ist der Supercomputer viermal so leistungsstark wie das Vorgängermodell. Der VSC-4 ist ein Gemeinschaftsprojekt von fünf Universitäten und steht ab Herbst für wissenschaftliche Berechnungen zur Verfügung, teilte die Technische Universität ( TU) Wien am Dienstag mit.

Acht Millionen Euro

Der Großrechner der Firma Lenovo wurde an der TU Wien installiert. „Er ist nun im Prinzip funktionstüchtig, allerdings dauert es bei solchen Großrechnern immer einige Zeit, bis die Abnahme fertig durchgeführt ist und das Gerät den Regelbetrieb aufnehmen kann“, erklärte der Leiter des VSC-Research Centers, Herbert Störi. Das wird voraussichtlich im Herbst der Fall sein. Mit einer Leistung von 2,7 Petaflops (ein Petaflop ist eine Billiarde - 10 hoch 15 - Rechenoperationen pro Sekunde) wird erstmals in Österreich die Petaflop-Schallmauer von einem Computer durchbrochen. In der Weltrangliste der Supercomputer schafft es der VSC-4 damit auf Platz 82.

Als Kosten für den Computer nannte Störi auf Anfrage der APA rund acht Millionen Euro. Weil sich eine einzelne Uni eine derartige Infrastruktur im Bereich High-Performance-Computing nicht leisten könnte, kooperieren die Universitäten Wien und Innsbruck, die Technischen Universitäten Wien und Graz sowie die Universität für Bodenkultur schon seit Jahren im VSC-Projekt und werden dabei aus den Hochschulraum-Strukturmitteln des Wissenschaftsministerium finanziell unterstützt.