Wie TU-Studenten einen Raketen-Weltrekord brechen wollen

Könnten mit der Rakete künftig auch Satelliten ins All geschossen werden?

Um Satelliten in einen Orbit um unseren Planeten zu transportieren ist weit mehr notwendig, als „nur“ das Weltall zu erreichen. Aktuell ist unsere Rakete nicht dazu im Stande die Geschwindigkeiten zu erreichen, die notwendig sind um einen Satelliten in einen stabilen LEO („low earth orbit“) zu befördern.

Was bedeutet ein erfolgreicher Test im Hinblick auf Österreich als Raumfahrtland?

Natürlich würden wir als erstes Studententeam, das mit einer selbstgebauten Rakete das All erreicht, international für Aufsehen sorgen. Wer an Luft- und Raumfahrt denkt, der denkt heute wohl kaum zuerst an das Land Österreich – das wollen wir ändern. Auch als kleines Land können wir einen Beitrag zu den faszinierenden Entwicklungen dieser Branche leisten, und wir haben hierfür mit der ESA („ European Space Agency“) auch einen starken Partner an der Seite.