Ozeane können sich mit Müllbarrieren selbst reinigen

Die Plattformen sehen nun nicht mehr so futuristisch aus wie in den ersten Konzeptdarstellungen, stattdessen erinnern sie an Kleine Bohrplattformen mit Förderband. Überdeckt sind die Plattformen mit jeweils 162 Solarpaneelen, die die Anlage mit Strom versorgen. Barrieren, Plattformen und ihre Verankerungen am Meeresgrund sind so konstruiert, dass sie 95 Prozent aller Wetterbedingungen, die auf Ozeanen auftreten, überleben können.

"Wir sind noch nicht am Ziel", meint Boyan Slat, nachdem Begeisterung im Publikum über die aussichtsreiche Lösung losbricht: "Nun beginnt die zweite Phase." In drei bis vier Jahren soll die erste Pilot-Anlage im Meer entstehen. Um diese zu verwirklichen, startet The Ocean Cleanup eine zweite Crowdfunding-Kampagne. Das Ziel: Zwei Millionen Dollar. Slat ersucht Unternehmen, Forschungsinstitute und Privatpersonen um Hilfe in Form von Spenden und der Verbreitung seiner Botschaft.