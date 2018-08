Pilot verrät, welche Probleme es beim Testflug von SpaceShipTwo gab

Virgin Galactic hat im April 2018 den ersten Überschallflug von SpaceShipTwo absolviert, nachdem es vier Jahre zuvor bei so einem Testflug zu einem tödlichen Unfall kam. Der Flug im April war erfolgreich, wenn es nach Virgin Galactic geht. In einem Artikel des New Yorker berichtet der Testpilot aber, dass die Situation durchaus heikel war.

Anders als bei modernen Flugzeugen, nutzt SpaceShipTwo, das später Touristen ins All bringen soll, kein Fly-by-Wire-System. Bei solchen Systemen werden die Kommandos des Piloten von einem Computer interpretiert und so umgesetzt, dass zu keinen ungewünschten Bewegungen des Flugzeugs kommt. Außerdem hält der Computer das Flugzeug in einer stabilen Fluglage.

Da es das beim SpaceShipTwo nicht gibt, das aufgrund der Bauform ohnehin schwierig zu kontrollieren ist, muss der Pilot besonders aufpassen. Beim Testflug bemerkte er, wie die Flügel plötzlich zu kippen begannen. Würde sich das Flugzeug komplett drehen während das Triebwerk aktiv ist, könnte es durch die Überschallgeschwindigkeit zu Taumeln anfangen und es wäre nur sehr schwer, es wieder unter Kontrolle zu kriegen.