Platten gegen Luftwirbel am Flughafen Wien getestet

"Erste Ergebnisse erfreulich"

Austro Control hat gemeinsam mit dem Flughafen Wien den Aufbau der Platten ermöglicht. Im Vorfeld wurde von der Austro Control eine entsprechende Sicherheitsbewertung durchgeführt, sowie die Datenauswertung unterstützt und die Radar- und Flugplandaten beigesteuert. Das DLR hat die " Plate Lines" entwickelt und führt die Messungen der Wirbelschleppen an Ort und Stelle durch.

"Das Projektteam hat Großes geleistet, um die Erprobung dieses bisher einzigartigen Systems bei Vollbetrieb auf einem stark frequentierten Flughafen zu ermöglichen. Die ersten Ergebnisse sind sehr erfreulich", sagte Christian Kern, Leiter Air Traffic Management bei Austro Control, am Dienstag in einer Aussendung. "Allererste Auswertungen der neuen Messungen in Wien zeigen, dass auch dort die Wirbelschleppen in der Nähe der Platten tatsächlich deutlich schneller zerfallen", sagte DLR-Wirbelschleppenforscher Frank Holzäpfel. Geplant ist, in den nächsten zwei Jahren an der Spezifikation und Herstellung einer permanenten Einrichtung dieser Platten zu arbeiten.