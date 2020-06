Portrait: Die Funkspezialisten aus Wien Wieden

Man sieht es dem mittelgroßen Büro im vierten Wiener Gemeindebezirk kaum an, dass hier Dinge entwickelt werden, die in Zukunft in militärischen Drohnen in Afghanistan, oder auf Großraumjets von Boing eingesetzt werden. Beim Wiener Unternehmen Pidso wird an genau solchen Antennen geforscht. Für die Errungenschaften in diesem Bereich wurde das Unternehmen auch kürzlich mit dem Mercur Innovationspreis der Wirtschaftskammer ausgezeichnet.

Geringes Gewicht ist wichtigste Botschaft

Unsere wichtigste Botschaft ist eindeutig das geringe Gewicht unserer Produkte“, sagt Geschäftsführer Christoph Kienmayer bei der Führung durch die Büro- und Laborräume. Auch nur geringe Gewichtseinsparungen gegenüber herkömmlichen Antennen machen in Summe oft viel aus. So erklärt Kienmayer: „Fluggeräte müssen zum Teil mit 13 verschiedenen Antennen ausgestattet werden, hier geht es um korrekte Funktionen und vor allem um Ausfallsicherheit. Wenn wir nun bei jeder dieser Antennen rund die Hälfte des Gewichts einsparen könnten, ist das durchaus ein wichtiger Faktor.“

Wireless HDMI

Auch im EDV-Bereich entwickelt Pidso Lösungen, die bald auch den Einzug ins Heimkino nehmen könnten. So wird in Wien erfolgreich an einer Lösung für die drahtlosen Übertragung eines HDMI-Signals in Full-HD gearbeitet. „Mit unserem Produkt konnten wir im Testbetrieb rund 60 Meter und mehrere Wände problemlos überbrücken“, so Kienmayer.

Smart Metering

Auch bei den kommenden intelligenten Stromzählern ist die Expertise von Pidso gefragt: „Oft passiert es, dass Konzepte entworfen werden, ohne dass ausreichend auf die technische Machbarkeit geachtet wird.“ Im Rahmen der Einführung der „ Smart Meter“ sind die Kompetenzen von Pidso gefragt, Kienmayer dazu: „Die Zähler sollen über Funk mit der Zentrale kommunizieren, allerdings hat niemand daran gedacht, dass sich die Kästen oft in Kellerräumen befinden, aus denen sich nur schwer funken lässt.“

In solchen Situationen ist die Kompetenz von Funkfachleuten gefragt: „Am Ende liegt es an uns, entsprechende Lösungen für schwierige Umstände zu finden. In diesem Zusammenhang wird Pidso voraussichtlich ab Sommer gemeinsam mit Siemens an einem österreichischen Smart-Metering Projekt arbeiten.