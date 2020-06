"Project Tango": Google zeigt Smartphone mit 3D-Sensoren

Mit dem „Project Tango“, an dem Google seit mehr als einem Jahr gemeinsam mit Universitäten, Forschungslaboren und Partnern aus der Industrie arbeitet, soll es Smartphones ermöglicht werden, Raum und Bewegung zu erfassen, hieß es in einem am Donnerstag auf Google+ veröffentlichten Eintrag.

Die Sensoren des Geräts, das auf Android läuft und mit Spezial-Software und – Chips ausgestattet ist, können rund 250.000 3D-Messungen in der Sekunde durchführen und auf Basis der Messungen 3D-Karten erstellen. Dadurch kann etwa die Navigation in Innenräumen verbessert werden. Blinde könnten mithilfe der Technik durch Räume geführt werden. Auch neue Spieleanwendungen sollen ermöglicht werden.