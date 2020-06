Quantenroboter können Probleme schneller lösen

Zentral dabei ist ein "episodisch-kompositorisches Gedächtnis", in dem Erfahrungen in Form kurzer Fragmente, Clips genannt, gespeichert werden. In einer neuen Situation würde der Agent völlig zufällig Clips mit ähnlichem Inhalt abrufen und bei einem passenden Fund entsprechend handeln. Der Agent kann aber auch sein Verhalten aufgrund früherer Erfahrungen modifizieren und selbst fiktive Clips erzeugen, die in der Folge wie reale Erfahrungen behandelt werden. Aus Erfolg und Misserfolg könnte der Agent so lernen und gewisse Formen intelligenten Verhaltens hervorbringen.

Dieses Konzept kann mit bereits existierenden Technologien umgesetzt werden. Briegel und seine Kollegen konnten damals aber auch zeigen, dass sich die Vorteile von Phänomenen der Quantenphysik auf das Modell übertragen lassen. Denn in der Quantenwelt gibt es nicht nur zwei Zustände wie Ja/Nein oder 0/1 wie beim Bit, der kleinsten Informationseinheit in der Informationstechnologie. Ein Quantenbit (Qubit) kann vielmehr verschiedene Schwebezustände zwischen zwei Möglichkeiten einnehmen - die Wissenschafter sprechen von "Superposition".