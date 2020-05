Raum-Sonde Rosetta landet bald auf Ente im All

Der Lander „Philae“ soll am 12. November auf dem Kopf des entenförmigen Kometen aufsetzen. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) am Mittwoch in Köln mit. „Der Landeplatz hat ausreichend Sonne und relativ flaches Gelände“, berichtete Projektleiter Stephan Ulamec vom DLR. Gesteuert und überwacht wird die erste Landung überhaupt auf einem Kometen aus dem Lander Control Center des DLR in Köln. Noch am Tag vor dem schwierigen Manöver wird erneut entschieden, ob die Landung ausgelöst wird. Die Sonde „Rosetta“ ist seit zehn Jahren zu dem Kometen unterwegs, der auch „Tschuri“ genannt wird.