Raumsonde Dawn nähert sich dem Zwergplaneten Ceres

Wie die NASA in einer Presseaussendung mitteilt, ist die Raumsonde Dawn derzeit 640.000 Kilometer vom Zwergplanet Ceres entfernt, nähert sich aber mit einer Geschwindigkeit von 725 km/h daran an. Das neue Ziel sollte im März 2015 erreicht werden. Die Forscher der NASA sehen der Begegnung bereits mit Spannung entgegen: " Ceres ist ein fast komplettes Mysterium für uns", sagt Christopher Russel, der Chef-Wissenschaftler der Dawn-Mission. "Im Gegensatz zu Vesta gibt es bei Ceres keine Meteoriten, die helfen würden seine Geheimnisse zu entdecken. Alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir überrascht sein werden."