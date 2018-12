Ringe lösen sich auf: Saturn verliert sein Markenzeichen

Der Saturn ist der zweitgrößte und argumentierbar auch der optisch bemerkenswerteste Planet in unserem Sonnensystem. Das liegt an seinen Ringen. Diese verschwinden allerdings langsam. Das wissen Forscher schon seit die Sonden Voyager 1 und 2, die mittlerweile unser Sonnensystem verlassen haben, am Gasgiganten vorbeigeflogen sind. Die NASA hat jetzt herausgefunden, dass das schneller passiert, als ursprünglich erwartet wurde. Die Auflösungsrate liegt am äußersten oberen Ende der Bandbreite, die Forscher bislang für möglich gehalten hatten, wie Quartz berichtet.