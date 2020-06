Roboter-Diener und Tablets unterstützen Senioren

Wohnräume

Der zunehmende Trend,mit elektronischenSteuerungssystemen für Heizung,Beschattung, Licht und andere Bereiche auszustatten, bringt auch für ältere Menschen Vorteile mit sich. In Kombination mit nutzerfreundlichen Steuerungskonzepten ermöglichen solche smarteneinen höheren Grad an Selbständigkeit. "Der Bedienkomfort steht im Zentrum. Nur so können wir die Akzeptanz für die Systeme bei betreuungsbedürftigen Personen steigern", erklärtFriedrich Praus, Experte für Smart-Home-Lösungen an der FH Technikum Wien . Der Preis verliert als limitierender Faktor hingegen zunehmend an Bedeutung. "Werkzeuge wie 3D-Kameras, die vor einigen Jahren noch unerschwinglich waren, können dank Kinect und Co heute in Smart-Homes integriert werden", ergänztPeter Balog, Leiter des Instituts für Embedded Systems an der Fachhochschule.

Durch den hohen Verbreitungsgrad von Smartphones und Tablets können auch diese Geräte in die Steuerungssysteme integriert werden, wodurch der Nutzerkomfort weiter gesteigert und die Kosten gesenkt werden können. Neuartige Sensoren, etwa zur Präsenzerkennung oder als Türkontakt, sind heute nicht einmal mehr auf Batterien angewiesen. „Batterielose Technik versorgt sich komplett autonom mittels Photovoltaikelementen", erklärt Praus. Zudem sind auch die Standards der Systeme immer häufiger offen, was eine stufenweise Erweiterung auch durch verschiedene Anbieter und nachhaltige, zukunftssichere Technologien erlaubt. Einen Pfleger ersetzen können die smarten Systeme freilich nicht, auch wenn die Ideen gerade in der Altenpflege bereits weit über bloße Steuerungssysteme hinausgehen.