Roboter-Netzwerk RoboEarth vorgestellt

In einem nachgebildeten Krankenhauszimmer in Eindhoven zeigen vier Roboter, was das neue Netzwerk RoboEarth leisten kann. Einer der Roboter scannt den Raum, die anderen Roboter können sich aufgrund dieser Daten frei darin bewegen und einen Patienten versorgen, etwa mit einem Getränk. RoboEarth ist eine cloudbasierte Datenbank, die den Robotern ihren Wissensaustausch ermöglicht. Das Projekt ist das Ergebnis einer vierjährigen Forschungsarbeit der Wissenschaftler von fünf europäischen Universitäten gemeinsam mit Philips.