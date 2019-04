Roboter "Pepper" hilft Demenzkranken in Österreich

In Japan, dem Mutterland der modernen humanoiden Roboterforschung, prägen freundliche Androiden seit Jahrzehnten die öffentliche Diskussion. Aber auch in Österreich ist der Einsatz von sozialen Robotern längst im Pflegealltag angekommen. Im Haus der Barmherzigkeit in Wien war vier Jahre lang der 1,75 Meter große und 80 Kilogramm schwere „Henry“ zu Gast. Im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts zeigte der Roboter Personen den Weg, unterhielt Demenzkranke mit Musik und Videos und fungierte darüber hinaus als Infoterminal mit aktuellen Nachrichten und dem Wetterbericht.

Kleiner Androide

Noch ambitionierter ist das Projekt „Amigo“, das derzeit im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark realisiert wird. Dabei zieht der Roboter „Pepper“ für drei Wochen in den Haushalt von insgesamt 20 Personen ein, die an Demenz leiden. Er soll die Betreuten zu Bewegungsübungen, aber auch zum Gedächtnis- und Wissenstraining animieren. Darüber hinaus erinnert Pepper an die Einnahme von Medikamenten, an Essen und Trinken oder auch an den bevorstehenden Arzt- oder Verwandtenbesuch. Über ein Tablet, auf dem neben den Trainingsprogrammen auch Medien wie Fotoalben genutzt werden können, soll die Interaktion und Kommunikation der Betroffenen gefördert werden.