Erstmals seit 20 Jahren hat ein Russe von den USA aus ins All abgehoben

Am Mittwoch beförderte die Crew Dragon zum 8. Mal Astronaut*innen ins Weltall. Erstmals seit 20 Jahren war auch ein russisches Crew-Mitglied mit an Bord. Anna Kikina ist seit Walentina Tereschkowa, welche am 16. Juni 1963 ins All abgehoben ist, die sechste Kosmonautin in der Geschichte der sowjetischen beziehungsweise russischen Weltraumfahrt, die ins All fliegt.

Kikina absolvierte damit ihren ersten Flug in den Orbit. Sie ist auch die erste Russin, die seit Nikolai Michailowitsch Budarin vor 2 Jahrzehnten, von den Vereinigten Staaten aus ins All gestartet ist.