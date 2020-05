Russische Raumfahrtrakete mit Satelliten abgestürzt

Die Meldungen über Pannen in der russischen Raumfahrt überschlagen sich zurzeit. Bei einem neuen schweren Zwischenfall ist eine „Proton-M“-Trägerrakete mit einem mexikanischen Satelliten an Bord in Sibirien abgestürzt. Die Agentur Interfax meldete am Samstag, dass es kurz nach dem Start der Mission eine Havarie gegeben habe. Ob es in der dünn besiedelten Region Tschita im Süden Sibiriens Schäden durch den Absturz gab, war zunächst unklar.

Die Rakete mit dem Satelliten war vom Weltraumbahnhof Baikonur in der zentralasiatischen Republik Kasachstan gestartet.