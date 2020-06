Samsung bleibt größter Patentanmelder in Europa

Die Anmeldungen aus Österreich wuchsen das fünfte Jahr in Folge von 2393 im Jahr 2013 auf 2501 im Vorjahr. Das bedeutet ein Plus von 4,5 Prozent, womit Österreich zu den Staaten mit den größten Zuwächsen in Europa zählt und sich um drei Plätze auf Rang 13 verbessert, gab das EPA bekannt. Die meisten Patentanmeldungen aus Österreich kamen 2014 von Borealis (139), gefolgt von Siemens (102), Tridonic (62), AMS (48) und Zumtobel (47).

Aus den 38 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation kamen im vergangenen Jahr 35 Prozent aller Anmeldungen. Elf Prozent stammten aus Deutschland, gefolgt von Frankreich (fünf Prozent), der Schweiz und den Niederlanden (jeweils drei Prozent) sowie Großbritannien, Schweden und Italien (jeweils zwei Prozent).