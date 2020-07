Satellit zeigt Monster-Staubwolke über dem Meer

Üblicherweise sinkt der Großteil des Staubes in den Atlantik, wo er Plankton ernährt. Der Zustrom von Staub kann aber auch die Funktionsweise von Ökosystemen verändern, in dem er etwa Nährstoffe in Regenwaldböden wieder auffüllt.

Die trockenen und staubigen Luftschichten unterdrücken auch die Entwicklung von Hurrikanen und Stürmen im Atlantik.