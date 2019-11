ESA-Chef fordert mehr Geld, um Apokalypse abzuwenden

Anstieg um zehn Prozent

Nun wird für die nächsten drei Jahre ein Anstieg von rund zehn Prozent angestrebt. Wörner betonte vor der Konferenz aber, dass man die nun geforderten Summen aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten der unterschiedlichen Programme nicht mit denen vergleichen könne, die bei der letzten Ministertagung 2016 in der Schweiz beschlossen wurden. In der Tat laufen manche Programme, die zur Finanzierung anstehen, über zwei Jahre, andere über fünf. Manche Programme sind freiwillig, andere verpflichtend.

"Menschen wollen Raumfahrt"

Österreich werde seinen Beitrag zum ESA-Budget bzw. zu den Programmen fortschreiben, erklärte man im Infrastrukturministerium im Vorfeld der Konferenz auf Anfrage der APA. Minister Andreas Reichhardt vertritt Österreich bei der Konferenz. Der heimische Beitrag zum ESA-Budget liegt bei 55 Mio. Euro pro Jahr und werde auf diesem Niveau gehalten.

Wörner betonte, man verlange von den Mitgliedsländern einen Beitrag von lediglich acht Euro pro Jahr und Bürger. In einer Umfrage unter 5.000 Europäern habe die ESA ermittelt, dass die Menschen bereit seien, im Schnitt 287 Euro pro Kopf und Jahr auszugeben. Wörner: "Die Botschaft lautet: Die Menschen wollen Raumfahrt."

KMUs im Weltraum

Entscheidend dürfte für die Minister und Experten der Länder derweil die Frage sein, ob man weiterhin in fast allen Raumfahrt-Sektoren mit jeweils geringeren Beträgen mitspielen oder aber klare Prioritäten setzen will. Die Konkurrenz schläft nicht. Das US-Unternehmen SpaceX von Elon Musk baut billigere Trägerraketen, die zudem - im Gegensatz zu Ariane - wiederverwendbar sind.

Für Deutschland steht die Förderung von mittelständischen Firmen im Fokus. "Raumfahrt-Mittelstand ist unser erstes Thema", sagte der deutsche Chefverhandler Thomas Jarzombek auf Twitter. Der sei bisher zwischen den großen Themen wie der ISS-Raumfahrtstation und Ariane "ein bisschen zu kurz gekommen". Das zweite Thema seien für Deutschland die Erdbeobachtungs-Satelliten, die auch zur Klimaforschung wichtig sind.

Für die Beteiligung Österreichs an den Wahlprogrammen hat die Agentur für Luft- und Raumfahrt in der Forschungsförderungsgesellschaft FFG einen Vorschlag auf Basis einer Analyse der Interessen und Potenziale der heimischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen erstellt. Empfohlen wurde ein Zeichnungsvolumen in Höhe von 119 Mio. Euro, allerdings könnten aufgrund der Budgetsituation und der vorgeschlagenen Höhe des ESA-Pflichtprogramms Wahlprogramme nur in Höhe von 92,5 Mio. Euro gezeichnet werden, heißt es seitens des Infrastrukturministeriums.