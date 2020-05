Sensoren in Mikrochips sollen Gase erkennen

Hauptziel des EU-Projektes sei die Entwicklung einer intelligenten Multisensor-Plattform für intelligente Klimasteuerung in Gebäuden durch u.a. die Messung des CO2-Gehaltes in der Raumluft. "Auf jedem Lebensmittel steht drauf, was drinnen ist, wie hoch die Güte der Luft beispielsweise in einem Seminarraum ist, wird vernachlässigt. Kleinste Sensoren in kleinen benutzerfreundlichen Geräten könnten in diesem Bereich einiges weiterbringen", schilderte Köck. Netze aus Infrarot-Sensoren in Gebäuden könnten zudem Brandherde exakt lokalisieren. Entsprechende Sensoren werden am MCL mit Industriepartnern entwickelt.