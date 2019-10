Sind wir bereit für einen dritten Arm?

Unser Gehirn ist eines der sensibelsten Organe und hat die Fähigkeit, sich zur Optimierung laufender Prozesse permanent zu verändern – in seiner Anatomie, aber auch in seiner Funktion. Der Fachbegriff: Neuroplastizität. Unter anderem haben Forscher an der Universität Zürich nachgewiesen, dass sich bestimmte Hirnareale bei Personen, die nach einem rechten Armbruch nur noch die linke Hand benutzen, schon nach zwei Wochen anatomisch stark verändern. Die Dicke der linksseitigen Areale reduziert sich, die rechtsseitige nimmt zur Kompensation der Verletzung zu. Die Feinmotorik der genutzten Hand verbessert sich.

Doch was passiert, wenn einem Menschen eine zusätzliche Gliedmaße „geschenkt“ wird? Um das zu erforschen, hat Neurowissenschaftlerin Tamar Makin vom University College London mehrere Personen gebeten, einen mechanischen dritten Daumen eine Woche lang zu tragen. Dieser wird über Drucksensoren mit den Zehen gesteuert.