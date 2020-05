Smart Cities: "Technik ist nicht die Antwort auf alles"

Genau um derartige Entwicklungen zu fördern, brauche es in Städten die Förderung der Kreativwirtschaft, sagt Walker. „Nicht alle Städte sind am Wachsen. Florenz oder Venedig werden beispielsweise zu reinen Museumsstädten, zu Zombie-Städten mit lebenden Toten. Das Bevölkerungswachstum geht immer weiter zurück, die Städte werden nur noch durch den Tourismus am Leben erhalten“, erklärt Walker. Damit dieses Schicksaal nicht in ganz Europa und auch in Wien um sich schlägt, müsse man Impulse setzen, in dem man jungen Menschen eine Zukunftsperspektive biete, so Walker.

„Viele Jobs werden in den nächsten Jahren automatisiert. Gerade deshalb müssen Städte in Innovation und Kreativität investieren. In Zukunft wird vor allem die wirtschaftliche Entwicklung von Städten viel stärker davon abhängig werden, wie kreativ deren Bewohner sind. Das wird zum wichtigsten Kapital“, sagt Walker. Genau um neue Beschäftigungsfelder zu erfinden, benötige man kreative Ideen. Neue Jobs werde es vor allem in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie und Handel geben, glaubt Walker.