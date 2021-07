Smart City: "Wien kann von Amsterdam lernen"

Der Klimastratege Boyd Cohen hat in Kopenhagen, Madrid, Atlanta, Vancouver, Santiago de Chile sowie Buenos Aires gelebt. "Das hat mir die Augen geöffnet hinsichtlich der Tatsache, wie ein Leben in einer Stadt sein kann", so der Experte, der regelmäßig Smart City-Rankings erstellt und dadurch Städte dazu bringt, sich in den Bereichen Nachhaltigkeit und Lebensqualität miteinander zu messen. Dieser Wettbewerb sei gut für die Entwicklung, ist der Stratege überzeugt.

Um die Städte auf einer professionellen Ebene miteinander vergleichen zu können, entwickelte Cohen ein " Smart City Rad", das sich aus den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Staat, Lebensqualität, Mobilität und Menschen zusammensetzt. "Für meine Benchmark-Analysen ziehe ich diese sechs Hauptkategorien und 70 Indikatoren im Detail in Betracht", erklärt Boyd beim Smart City Event in Amsterdam vor rund 500 Smart City-Verantwortlichen aus 27 Ländern der Welt.

Beispiele für schlaue Städte

Als Beispiel für eine besonders smarte Ökonomie nennt Cohen Barcelonas Innovationsviertel "22@Barcelona", wo sich ein Smart City-Campus formiert hat. "Dort gibt es Cluster von Unternehmen, Universitäten, Wissenschaftszentren und Entrepreneure, die sich in den Bereichen Informationstechnologie, Ökologie und Entwicklung zusammentun. Dort kann Pionierarbeit geleistet werden, wenn es um technologische Möglichkeiten für Städte und Menschen geht", schreibt Cohen in einem Blogeintrag.

Kopenhagen und Vancouver

Im Umwelt-Bereich lobt der Klimastratege Kopenhagen, das sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2025 CO2-neutral sein zu wollen. "Das ist ein ambitioniertes Ziel, das mich beeindruckt hat", so Cohen. Bereits jetzt fahren dort die Hälfte der Menschen mit dem Fahrrad zur Arbeit oder in die Schule. "An Vancouver hat mir beispielsweise besonders gut gefallen, dass es einen Aktionsplan gibt, um die Stadt grüner zu machen. Insgesamt haben sich dabei rund 30.000 Bürger engagiert", so Cohen.

Im Bereich Open Data lobt Cohen Helsinki, im Bereich Lebensqualität erwähnt er Amsterdam. Paris überzeugt den Strategen aufgrund diverser Car-Sharing-Services im Bereich Mobilität. Dank des MITs und Harvard schneidet Boston im Bereich "smarte Menschen" gut ab.