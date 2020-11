Smarte Fenster: Eine Mischung aus Solarkraftwerk und Sonnenbrille

Kleine Flächen

Wenn aber Perowskit Sonnenlicht inzwischen ähnlich effizient in elektrische Energie umwandelt wie Silizium, warum setzt die Industrie nicht gleich komplett auf dieses Material? Laut Summhammer zeichnen sich zwar im Labor schon gute Erfolge ab – hinsichtlich kommerzieller Produkte sei man momentan aber noch nicht so weit. Für praktische Anwendungen sind die erprobten Absorptionsflächen noch zu klein.

Der Wirkungsgrad der NREL-Fenster etwa liege dem Experten zufolge aktuell noch bei 5 Prozent. Der Klimatisierungsenergiebedarf durch die Verdunkelung kann im Sommer damit zwar reduziert werden, in Bezug auf die Stromversorgung etwa im Winter kann man aber nicht viel machen. „Fenster in einer Größe von etwa 8 Quadratmeter, die südseitig ausgerichtet sind, würden im Winter 200 Watt Strom liefern. Der Kühlschrank könnte schon laufen, aber das Heizsystem zu betreiben, ist schwierig“, sagt er.

Tandem-Zellen

Um in Zukunft noch mehr Sonnenlicht in Strom umwandeln zu können, arbeiten heute schon zahlreiche internationale Forschungsgruppen an sogenannten Tandem-Solarzellen. Laut dem TU-Wien-Forscher Johann Summhammer seien die im Bezug auf den Klimawandel besonders relevant. Dabei werden Zellen aus den kombinierten Elementen Silizium und Perowskit hergestellt, wodurch sich der Wirkungsgrad von herkömmlichen Silizium-Solarzellen deutlich erhöht.

Die beiden Materialien werden übereinandergestapelt – die Bandbreite des Sonnenlichts kann so besser ausgebeutet werden. Denn Silizium nimmt primär den infraroten Lichtanteil auf und Perowskit vielmehr den sichtbaren.

Mehrere Untersuchungen, unter anderem der Universität von Oxford, konnten bei diesem Tandem-System einen Wirkungsgrad von über 25 Prozent nachweisen – mehr als bei herkömmlichen Solarzellen. „Wenn man es schafft, den Wirkungsgrad mit dieser Technik gleich auf 30 Prozent zu erhöhen, wäre das ein wirklich großer Sprung. Eine Fabrik in Deutschland baut solche Tandem-Zellen schon – sie sollen in zwei bis drei Jahren marktreif sein“, sagt Summhammer.

Dichte Fenster bunkern Wärme

Im Winter kann man noch so tüchtig heizen, wenn die Fenster zugig und undicht sind. Nicht nur wird die Wohnung nur mäßig warm, die Heizkosten und Treibhausgas-Emissionen schnellen in die Höhe. Sind die Fenster hingegen adäquat abgedichtet, lassen sich die Heizkosten bis zu 30 Prozent eindämmen. Ob die Fenster undicht sind, lässt sich in erster Linie mit einer Kerze erforschen. Bei unruhiger Flamme ist eine Isolierung notwendig.

Einfach anwendbar und kostengünstig sind Isolier- und Dichtungsbänder, die sich aufkleben lassen. Im Baumarkt ist ein sechs Meter langes Band für etwa drei Euro erhältlich. Ebenfalls effektiv sind sogenannte Zugluftstopper, die je nach Anbieter ab etwa fünf Euro erhältlich sind und in der Regel mit Sand gefüllt sind. Diese „Polsterrollen“ verhindern, dass kalte Luft nach innen dringt, indem man sie vor der Eingangs- oder Balkontür platziert.