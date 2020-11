Wie Europa Arbeitsplätze schaffen und das Klima schützen kann

Organische Stoffe

Das zweite Technologiegebiet mit großem Potenzial für Europa ist Biotechnologie. "Erneuerbare Ressourcen stecken in unterschiedlichsten Produkten drin, etwa Gewand, Verpackungen und Häuser. In Laboren wird aber auch an ganz anderen Dingen, etwa biobasierter Elektronik, gearbeitet", schildert Jussi Manninen vom finnischen Forschungsinstitut VTT.

Als Beispiel dafür, wie biobasierte Produkte weniger ökologisch verträgliche ersetzen können, schildert Zeroplast-CEO Friedrich Breidenbach den Weg seines Unternehmens. Das Wiener Start-up hat eine voll recycelbare, plastikfreie Verpackung entwickelt und dabei mit dem Fraunhofer-Institut für Silicatforschung zusammengearbeitet. Das Forschungsinstitut hat eine Lösung beigesteuert, mit der die Verpackung gleichwertige Barriereeigenschaften wie Plastik aufweist. Nun beliefert Zeroplast ein großes Kosmetikunternehmen.

Neben der verstärkten Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung werden aber auch klare Zielvorgaben seitens der EU und strengere Regeln für Unternehmen, um Recycling zu fördern, auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft als notwendig erachtet.

Intelligenter Verkehr

Der dritte Bereich, der Europa grüner machen soll, ist der Verkehr. Der Sektor ist einer der großen Emissionsproduzenten. "Der Verkehr der Zukunft muss effizient, sicher, inklusiv und sauber sein", meint Jan Adriaenssens vom belgischen Forschungsinstitut Imec. "Schicke Fahrzeuge allein können das nicht leisten. Das Rückgrat werden Smart Cities bilden." Intelligente Verkehrssteuerung, interoperable Mobilitätsdienste und nachhaltige Stadtplanung seien beispielsweise gefragt.

Neue Technologien können in allen Bereichen helfen, sagt Beate Kvamstad-Lervold von SINTEF. Das norwegische Forschungsinstitut arbeitet u.a. an autonomen Schiffen. Sie könnten den maritimen Verkehr effizienter machen und bisher unökonomische Routen erschließen. Die Vorteile kommen aber auch an Land zum Tragen, etwa in Form von autonomen Bussen. Wasserstoff wird im Verkehr ebenso großes Potenzial zugestanden, etwa um den Schwerverkehr zu elektrifizieren.

Adriaenssens: "Wie wir während der Corona-Krise gesehen haben, ist auch weniger Mobilität eine gute Lösung." Durch den technischen Fortschritt soll jedenfalls niemand ausgebremst werden: "Auch Menschen ohne Smartphone und App müssen künftig noch gut mit der Mobilität zurechtkommen." Dass niemand auf der Strecke bleibt, sei schließlich auch eines der Kernprinzipien des "Green Deal".