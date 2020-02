City-Maut und smarte Ampeln: So sollen Städte staufrei werden

Die Golden Gate Bridge in San Francisco, die Öresund-Brücke zwischen Dänemark und Schweden oder die Sydney Harbour Bridge kennt man auf der ganzen Welt. Die Systeme, mit denen die Mautgebühren auf diesen Wahrzeichen eingehoben werden, betreibt Kapsch TrafficCom. In der Wiener Zentrale der Verkehrssparte von Kapsch gibt es einen eigenen Kontrollraum, in dem die Funktionstüchtigkeit der Mautanlagen in aller Welt überwacht wird. Bei der Mauteinhebung ist Kapsch weltweiter Marktführer. In Zukunft will man sich aber stärker der Entwicklung intelligenter Verkehrssteuerungssysteme widmen. Die Ziele sind ambitioniert.

Fahren wie in den Ferien

"Unsere Vision ist es, Verkehrsverhältnisse herzustellen, wie sie in Städten üblicherweise nur in der Ferienzeit herrschen", meint Michael Ganser, Leiter der Abteilung Solution Consulting von Kapsch gegenüber der futurezone. Wer zuletzt während der Energieferien auf Wiens Straßen unterwegs war, versteht was gemeint ist. Die Erreichung des für Autofahrer wünschenswerten Zustandes soll auf mehreren Säulen beruhen. Sie nennen sich vernetzte Fahrzeuge, adaptive Signalsteuerung, kollaboratives Routing und variable Maut.

Profitieren sollen davon am Ende aber nicht nur Pkw-Insassen. "Wenn man all diese Technologien weltweit in allen Städten mit über 200.000 Einwohnern anwenden würde, könnte man zwei Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen einsparen", ist Ganser überzeugt. Durch die Zeitersparnis am Arbeitsweg würde außerdem die Produktivität und damit die Wirtschaftsleistung steigen. Es gäbe weniger Unfälle und dadurch weniger Behandlungskosten. Die Kosten für die Implementierung von dafür notwendigen Technologien könnte man dadurch locker einspielen. Welche Maßnahmen müsste man nun konkret treffen?