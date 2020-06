SMS werden künftig mit der Hand in die Luft geschrieben

Die Datenübertragung funktioniert per Bluetooth, derzeit erkennt das System 8.000 englische Wörter. Die Eingabe funktioniert derzeit nur mit Blockbuchstaben. "Unsere Referenzdatenbank für die einzelnen Buchstaben besteht aus Input von 30 Schreibern, die je eine Stunde lang mit dem Armband geschrieben haben. Kleinbuchstaben wären in einem weiteren Schritt ebenfalls möglich, Schreibschrift hingegen sprengt den Rahmen des derzeit technisch Realisierbaren", erklärt Marcus Georgi vom KIT. Unterstützung für deutsche Texterkennung könnte ebenfalls ohne großen Aufwand hinzugefügt werden. "Wir haben uns für Englisch entschieden, weil das im wissenschaftlichen Bereich üblich ist", so der Forscher. Derzeit liegt die Fehlerquote des Systems ohne persönliche Anpassung bei rund 11 Prozent, das heißt das jedes zehnte bis elfte Wort nicht korrekt erkannt wird. Wenn die Software auf einen Nutzer abgestimmt wird, sinkt dieser Wert auf drei Prozent.

Airwriting soll vor allem für die Eingabe kurzer Texte, wie etwa SMS, zum Einsatz kommen. "Wir wollen die Elektronik weiter miniaturisieren, sodass sie etwa in künftige Smartwatches integriert werden kann. Dann kann das Mobiltelefon zum SMS-Schreiben in der Hosentasche bleiben, weil der Text einfach in die Luft geschrieben wird", so Amma. Bis dahin muss die Technik aber noch deutlich verbessert werden, da derzeit noch ein starker Desktop-Prozessor nötig ist, um die Daten des Handgelenkssensors zu verarbeiten. Das macht den Einsatz mit einem Mobiltelefon unmöglich. Die erforderliche Rechenleistung lässt sich laut Amma aber senken: "In zwei bis drei Jahren könnten wir - mit einem Partner aus der Wirtschaft - ein marktreifes System anbieten", sagt der KIT-Forscher.