So entstehen die mysteriösen „Spinnen“ am Mars

Die spinnenähnlichen Strukturen sind einmalig in unserem Sonnensystem. Jetzt könnte ihr Geheimnis gelöst sein.

Offiziell heißen sie „Araneiforms“, was so viel heißt wie „Spinnen-ähnlich“. Inoffiziell werden sie einfach nur „Spinnen“ oder „die Spinnen vom Mars“ genannt.

Dabei handelt es sich um Mulden, die nur am Südpol des Mars zu finden sind. Ähnlich wie Äste erstrecken sie sich von einem Mittelpunkt aus. Von oben betrachtet erinnern einige davon an Spinnen – daher der Name.

Wie diese Spinnen entstehen, war bislang ein Rätsel. Denn diese Strukturen gibt es weder auf der Erde, noch auf sonst einem Planeten im Sonnensystem, außer eben am Mars. Das macht die Erforschung schwierig.

Die Kieffer-Hypothese

Eine populäre Theorie zur Entstehung ist die Kieffer-Hypothese. Diese besagt, dass die Spinnenmuster entstehen, wenn Eis direkt in den gasförmigen Zustand wechselt, genannt Sublimation. Bislang war diese Hypothese aber rein theoretisch.

Laut der Theorie friert CO2 aus der Atmosphäre im marsianischen Winter und lagert sich auf der Oberfläche ab. Das CO2 ist dann zwischen mehreren Eisschichten eingeschlossen. Wenn es im Frühling wieder wärmer wird, geht das CO2 vom festen direkt in den gasförmigen Zustand über.

Der Druck steigt, das Eis bricht. So entsteht eine Art Ventil, durch das das Gas entweicht – in diesem Fall der „Körper“ der Spinne. Weiteres Gas, das in Richtung des Ventils fließt, lässt die Kanäle auf der Oberfläche entstehen – die „Beine“ der Spinne. Wenn dann durch die weiter steigenden Temperaturen das Eis schmilzt, bleibt schließlich die Araneiform übrig und ist für die Kameras der Mars-Sonden sichtbar.