Mars-Sonde fotografiert den höchsten Vulkan des Sonnensystems

In der Zwischenzeit testet die Sonde die Bord-Instrumente, in Summe drei.

Bilder kombinieren

Eine davon ist die genannte Kamera. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befand sich die Sonde 13.000 Kilometer über der Mars-Oberfläche, wie Space.com berichtet. Die Kamera macht gleichzeitig jeweils drei Aufnahmen im RGB-Farbraum - also in Rot, Grün und Blau. Diese werden von Wissenschaftlern in der Folge kombiniert, sodass sie dem menschlichen Auge angepasst sind.

Die beiden anderen Instrumente sind der "Emirates Mars Infrared Spectrometer" (EMIRS) und der "Emirates Ultraviolet Spectrometer" (EMUS). Ersterer zeichnet auf, wie sich Hitze in der Mars-Atmosphäre verhält. Mit EMUS werden hingegen unterschiedliche Zusammensetzungen aus Wasserstoff, Sauerstoff oder Kohlenstoffmonoxid in der oberen Atmosphäre gemessen.