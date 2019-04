So verfolgt ihr den Falcon-Heavy-Start live

Nachdem der Start der SpaceX Falcon Heavy Trägerrakete mit dem Arabsat-6A Satellit an Bord bereits mehrfach verschoben wurde, könnte es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut soweit sein. Der insgesamt erst zweite Start der größten Rakete im Arsenal von SpaceX könnte in einem Zeitfenster stattfinden, das sich um 0:35 mitteleuropäischer Sommerzeit öffnet und um 2:31 wieder schließt.

Die Falcon Heavy wird wie beim aufsehenerregenden Premierenflug im Februar 2018 vom historischen Pad 39A im Kennedy Space Center der NASA abheben. Der Start wird auf der Webseite von SpaceX sowie im YouTube-Kanal des Raumfahrtunternehmens live übertragen werden.