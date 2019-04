Falcon Heavy hebt bald zum zweiten Mal ab

SpaceX will am Dienstag, 9. April, seine Falcon Heavy zum zweiten Mal losschicken. Im Wesentlichen werden drei Falcon 9-Booster zusammengeschnallt. Die Falcon Heavy wird erneut vom historischen Pad 39A im Kennedy Space Center der NASA abheben.

Feuertest

Die Rakete steht bereits seit Freitag auf dem Gelände und bei einem Preflight-Test strömte Rauch aus den Motoren. Die als statische Feuerprüfung bezeichnete kurze Zündung ist einer der letzten Meilensteine bei den Startvorbereitungen, um sicherzustellen, dass alle Systeme ordnungsgemäß funktionieren und die Rakete dann in wenigen Tagen flugbereit ist.

Der mit Spannung erwartete Test, der ursprünglich am 1. April stattfinden hätte sollen, schien reibungslos abzugehen. Kurz nachdem die Triebwerke der Rakete abgeschaltet worden waren, twitterte SpaceX, dass der Start bereits am Dienstag stattfinden wird. Falcon Heavy scheint also zum ersten Mal seit seiner Jungfernfahrt im Februar 2018 zu fliegen. Elon Musk bestätigte dies via Tweet.