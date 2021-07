Forscher wollen interstellaren Asteroiden mit Falcon Heavy abfangen

Mit Oumuamua hat die NASA im vergangenen Jahr erstmals einen Besucher aus einem anderen Sternensystem registriert. Der zigarrenförmige Asteroid flog am 9. September 2017 um die Sonne und passierte die Erde am 14. Oktober. Wissenschaftern zufolge sei die Oberfläche anders als alles in unserem Sonnensystem. Aufgrund von Spektralanalysen wurde vermutet, dass der interstellare Besucher ein Komet mit Eiskern und einer organischen Schicht sein könnte.

Um solche Himmelskörper besser studieren zu können, haben Forscher eine Studie veröffentlicht. Darin schlagen sie vor, Asteroiden aus anderen Sternensystemen mit einer Falcon Heavy des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX abzufangen.