Software soll Arzt-Patient-Kommunikation verbessern

Die von den Betroffenen gewonnenen Informationen werden den Ärzten unmittelbar zur Verfügung gestellt und stellen für die behandelnden Mediziner „wertvolles Wissen“ dar, erläuterte Holzner: „Wir können Patientengespräche zielgerichteter und damit wirkungsvoller gestalten. Das gesamte Team kann so die Therapie jeweils individuell anpassen.“ Freilich würden im gesamten Prozedere strenge Datenschutzrichtlinien eingehalten. In die bis 2017 laufende Studie sollen über 500 Patienten an der Innsbrucker Klinik im Alter zwischen 18 und 80 Jahren mit unterschiedlichen Krebsdiagnosen eingebunden werden.

Als weiteren Beitrag zur besseren Identifikation körperlicher und seelischer Symptome arbeitet der Nachwuchsforscher Johannes Giesinger an der Klinik für Biologische Psychiatrie sowie am Netherlands Cancer Institute in Amsterdam an der Festlegung sogenannter „Schwellenwerte“ für körperliche und seelische Beeinträchtigungen. Die klinisch relevanten Beeinträchtigungen wie etwa körperliche Leistungsfähigkeit, Schmerzen oder Erschöpfung sollen durch diese Daten besser erkenn- und behandelbar werden. Dabei fuße die Festlegung der Schwellenwerte nicht nur auf dem Schweregrad, sondern auch darauf, wie sich ein Symptom auf den Alltag auswirke, hieß es.