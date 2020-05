Solar Impulse 2 für mindestens eine Woche in Reparatur

Die nötige Reparatur werde mindestens eine Woche in Anspruch nehmen, gab einer der Piloten, Bertrand Piccard, bekannt. Der Schaden sei nicht groß, aber er verursache eine weitere Verzögerung, sagte der Schweizer in einem kurzen Video auf der Website des Sonnenflugzeugteams.

Nach der unplanmäßigen Zwischenlandung im japanischen Nagoya wollten die Helfer die Flügel zum Schutz zudecken, bevor der Flieger in den Hangar gebracht werden sollte. Der Wind sei dabei so böig gewesen, dass die Abdeckung ein Querruder beschädigt habe, erläuterte Piccard anhand eines Modells des Fliegers. Die Techniker seien bereits an der Arbeit, um den Schaden zu beheben.