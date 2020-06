"SpaceShipTwo": Vermutlich Pilotenfehler Schuld an Absturz

Branson hatte sich bereits im Vorfeld gegen derartige Spekulationen verwahrt. Er fände es „ein wenig unverantwortlich“, dass sich noch vor den Ermittlern der NTSB „Leute zu Wort melden, die keine Ahnung haben“, sagte er am Samstag. Der Vorstand von Virgin Galactic, George Whitesides, meinte, Meinungsverschiedenheiten zur richtigen Technik seien in der Raumfahrt üblich: Jede Gruppe bevorzuge andere Technologien, sagte er der „ Financial Times“ vom Sonntag.

Für den Raketenantrieb soll Distickstoffoxid sowie eine neue Komponente auf Polyamidbasis verwendet worden sein, die am Freitag erstmals für einen Testflug eingesetzt worden war. Das Unglück ist ein enormer Rückschlag für die kommerzielle Raumfahrt. Virgin Galactic war bisher führend im Bereich des Weltraumtourismus. Laut einem Experten wird sich der Start der ersten Touristen nun voraussichtlich um Jahre verzögern.