SpaceX-Rakete crasht bei Landung auf Schiff

Um 18:42 GMT war es soweit. SpaceX schickte den Nasa-Satelliten Jason-3, der in den kommenden Monaten und Jahren die Ozeane vermessen soll, per Rakete in die Erdumlaufbahn. Während die Hauptmission erfolgreich über die Bühne ging, scheiterte jedoch das ambitionierte Nebenprojekt, die erste Stufe der Falcon-9-Rakete wieder sicher auf die Erde zu bringen. Die Rakete visierte zwar wie geplant ein Drohnen-gesteuertes Schiff im Ozean an, legte mit einer harten Landung einen Crash hin.