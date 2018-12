SpaceX-Rakete schießt Asche von 100 toten Menschen ins All

Einmal in den Weltraum fliegen. Dieser Wunsch wird 100 Menschen zumindest posthum gewährt. An Bord der SpaceX-Rakete befindet sich unter insgesamt 71 Kleinsatelliten auch einer mit der Asche von 100 Personen. In einem sogenannten Cubesat, der nur zehn Kubikzentimeter misst, wird ein Teil der Asche im Weltraum um die Erde kreisen. Die Position des Satelliten kann von Angehörigen mittels App verfolgt werden. In vier Jahren wird der Satellit zurück auf die Erde stürzen bzw. in der Atmosphäre verglühen.