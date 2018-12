SpaceX-Rakete zum dritten Mal verwendet und gelandet

Die geplante SpaceX-Mission, 64 Kleinsatelliten am Montagabend in den Weltraum zu bringen, hat geklappt. Besonders erfolgreich für Elons Musks Weltraumfirma: Die verwendete Falcon-9-Rakete war in diesem Jahr bereits zum dritten Mal im Einsatz und landete zudem auch sicher wieder auf der Erde. Mit der Mission brach SpaceX gleich mehrere Rekorde. Denn mit Raketenstart Nummer 19 schlug das Unternehmen die bisherige Bestmarke in der privaten Raumfahrt vom vorigen Jahr, als es SpaceX auf 18 Missionen brachte.