SpaceX-Raumkapsel erfolgreich an ISS angedockt

Rund 19 Stunden nach dem erfolgreichen Start ihrer ersten bemannten Mission (Demo-2) hat die Crew-Dragon-Raumkapsel von SpaceX an die internationale Raumstation ( ISS) angedockt. Die Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley verfolgten den Vorgang als Passagiere mit. Das Manöver selbst wurde automatisch ausgeführt.

Zunächst wurden Kapsel und ISS durch ein "Soft Capture"-System miteinander verbunden, danach erfolgte das "Hard Capture", wobei 12 Riegel einrasteten, um eine luftdichte Versiegelung zwischen den Raumfahrzeugen herzustellen. Anschließend wurden Kabelanschlüsse verbunden. Um 16:30 hieß es " Docking is complete." Behnken und Hurley meldeten sich über Funk mit Glückwünschen an die Mitarbeiter von SpaceX und NASA. Die Ankunft an der ISS sei ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der Raumfahrt. Er läute ein neues Zeitalter der Raumfahrt ein, um eines Tages wieder einen Fuß auf den Mond und andere Himmelskörper zu setzen.