Keine Weltraum-Touristen gefunden: Flug ins All abgesagt

Einmal im Weltraum sein: Diesen Traum kann man sich erfüllen, wenn man genügend Geld hat. Bisher schien es an zahlender Kundschaft nicht zu mangeln, wie Virgin Galactic, Blue Origin und SpaceX mit ihren Ausflügen ins All (oder zumindest in hohe Höhe) gezeigt haben.

Ganz so groß dürfte der Andrang aber doch nicht sein. Ein Touristen-Flug mit SpaceX wurde jetzt abgesagt, wie Spacenews berichtet.

Reisebüro hat nicht genügend Kund*innen gefunden

Space Adventures, ein Reisebüro für Weltraumausflüge, hat im Februar 2020 einen Vertrag mit SpaceX abgeschlossen. Wie bei der kürzlich stattgefundenen Mission Inspiration4 sollten 4 Weltraum-Tourist*innen mit einem Crew Dragon ins All fliegen. Statt 3 sollten sie aber 5 Tage lang im Weltraum bleiben.

Der Flug war für zwischen Ende 2021 und Mitte 2022 geplant. Space Adventures hat den Flug nun gestrichen. „Unsere Reservierung bei SpaceX ist abgelaufen. Es ist keine Mission die wir in der unmittelbaren Zukunft ausführen werden“, sagt Tom Shelley, Präsident von Space Adventures.

Die Mission sei vielen potenziellen Kund*innen angeboten worden, aber niemand wollte fliegen. Als Grund nennt Shelley: „eine Mischung aus Preis, Zeitpunkt und Erfahrung. Wir hoffen in Zukunft diese Reise wieder anbieten zu können.“

Ähnliche Voraussetzungen wie Flug zur ISS

Präziser führt Shelley es nicht aus. Sieht man sich aber die Fakten an, kommt man schnell drauf, wieso ein Trip im Crew Dragon nicht ganz so reizvoll ist. Für den Crew-Dragon-Flug müssen die Reisenden eine Ausbildung mitmachen, die deutlich anspruchsvoller ist als die für die Kurzflüge mit Virgin Galactic oder Blue Origin. Intensität und Dauer kommt dem schon sehr nahe, was man als Weltraum-Tourist*in absolvieren muss, um zur ISS zu fliegen. Allerdings dockt die touristische Crew Dragon nicht an der ISS an, sondern fliegt nur um die Erde.

Space Adventures vermittelt aber auch Flüge zur ISS, mit einer russischen Sojus-Kapsel. Bei ähnlichem Zeitaufwand für das Training und körperlichen Vorrausetzungen, steht der SpaceX-Rundflug in direkter Konkurrenz zu einer Reise und einem Aufenthalt auf der ISS. Die Kosten für den Flug zur ISS dürften ähnlich sein. Space Adventures verlangt 50 bis 60 Millionen US-Dollar für einen Platz in einer Sojus-Kapsel. Die Kosten für die Mission Inspiration4, bei der 4 Personen mit dem Crew Dragon 3 Tage im All waren, hat vermutlich bis zu 200 Millionen US-Dollar gekostet. Die genaue Zahl wurde von SpaceX bisher nicht genannt.

Erster Weltraumspaziergang einer Privatperson

Der nächste von Space Adventures vermittelte Flug startet am 8. Dezember. Sojus MS-20 bringt den japanischen Milliardär Yusaku Maezawa und den Filmproduzenten Yozo Hirano zur ISS. Als Besatzung ist der Profi-Astronaut Alexander Misurkin mit an Bord. Maezawa und Hirano sollen 12 Tage auf der ISS verbringen, bevor sie wieder zur Erde zurückkehren.

2023 ist weitere Mission zur ISS geplant. Bei dieser soll erstmals eine Privatperson einen Weltraum-Spaziergang unternehmen. Wer diese Person ist, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.