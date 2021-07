US-Behörde: Branson und Bezos sind keine "Astronauten"

Gleich am selben Tag, an dem Jeff Bezos vergangene Woche an Bord seiner Blue-Origin-Rakete ins All abhob, verschärfte die US-Flugbehörde Federal Aviation Administration (FAA) die Richtlinien des sogenannten „Wings Program“, welche einen Astronauten ausmachen. Und diese verwehren dem Amazon-Gründer sowie dem Unternehmer Richard Branson, der wenige Tage vor Bezos ins All abhob, den Titel "Astronaut".

Bis vor Bezos Flug war es demnach ausreichend, 80 Kilometer über die Erdoberfläche abzuheben, um sich als „kommerzielle Astronauten“ bezeichnen zu können. Beide Weltraumtouristen hatten dies erreicht.