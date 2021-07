Jeff Bezos startet ins All: Der Raumflug im Livestream

Am heutigen Dienstagnachmittag wird Amazon-Gründer Jeff Bezos mit einer Rakete ins All fliegen.

Das Space-Race der Multimilliardäre befindet sich derzeit auf dem Höhepunkt: Vor rund 10 Tagen ist der Richard Branson mit dem Raumschiff seiner Weltraumfirma Virgin Galactic an den Rand des Weltraums geflogen.

Heute, Dienstag, will Amazon-Gründer Jeff Bezos noch eines drauflegen und bis in den Erdorbit vorstoßen. Während Branson mit der VSS Unity eine Höhe von rund 86 Kilometern erreichte, will Bezos mit der "New Shepard"-Rakete seiner Weltraumfirma Blue Origin höher als 100 Kilometer fliegen.