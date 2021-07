SpaceX verschiebt Raketenstart auf Dienstag

Die US-Firma SpaceX hat ihren ersten Raketenstart sechs Monate nach der Explosion einer unbemannten Trägerrakete mit dem Raumtransporter „Dragon“ an Bord auf Dienstag verschoben. Eine verbesserte Version der verunglückten Falcon9-Rakete sollte ursprünglich in der Nacht zum Montag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben und elf Kommunikationssatelliten im All aussetzen. Der Start ist jetzt für 2.33 Uhr (MEZ) am Dienstagmorgen geplant.