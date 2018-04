SpaceX will Städtereisen mit Rakete anbieten

Musk erzählte von SpaceX bevorstehender Mega-Rakete mit dem Codenamen "Big Fucking Rocket" oder kurz BFR), mit der er ein riesiges Raumschiff in die Umlaufbahn um die Erde heben wolle. Das Schiff würde sich dann auf schwimmenden Landeplätzen in der Nähe von großen Städten niederlassen. Sowohl die neue Rakete als auch das Raumschiff sind derzeit noch Theorie. Musk sagte, dass er in den nächsten sechs bis neun Monaten mit dem Bau der Rakete beginnen wolle.

Im SpaceX-Video, das die Idee veranschaulicht, nehmen die Passagiere ein großes Boot von einem Dock in New York City zu einem schwimmenden Launchpad im Wasser. Danach sollen sie die gleiche Rakete benutzen, die dazu gedacht ist, um Menschen bis 2024 an den Mars zu schicken. Aber anstatt auf einen anderen Planeten zu gehen, sobald sie die Erdatmosphäre verlassen, trennt sich das Schiff und zeigt in eine andere Stadt ab wie z.B. Shanghai.