SpaceX plant erste bemannte Mars-Mission für 2024

SpaceX-CEO Elon Musk enthüllte am Freitag in Australien die überarbeiteten Pläne, auf den Mond und Mars zu reisen. Um Kosten zu senken, hat SpaceX die Größe des Raketenschiffs geschrumpft. Der Bau des Raketenschiffs soll in der ersten Hälfte 2018 beginnen. Die erste Reise zum roten Planeten soll im Jahr 2022 erfolgen - allerdings nur mit einer Landung. Die erste bemannte Mission soll 2024 folgen, wie Musk auf einer Konferenz in Adelaide in Australien erklärte.